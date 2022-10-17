В матче 9-го тура итальянской Серии В встречались «Читтаделла» и СПАЛ. Игра завершилась со счётом 0:0 и запомнилась не зрелищностью, а грубостью.

Так, на 90+6-й минуте капитан «Читтаделлы» Симоне Бранка умышленно наступил шипами на голову лежачего соперника. Вероятно, игрока разозлил тот факт, что его команда не реализует большое количество голевых моментов, а оппонент отсиживается в обороне. Арбитр показал нарушителю красную карточку, однако на исход встречи это уже не повлияло.

Футболист умышленно наступил шипами на голову соперника. Видео:

Права на видео принадлежат Lega B. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Серии В

Стоит отметить, что «Читтаделла» доигрывала матч вдевятером. Первое удаление в составе хозяев произошло ещё в первом тайме — две жёлтые карточки получил Андреа Дези.