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Вратарь «Зенита» Гриченко рассказала, как команда пропустила всего 5 мячей в 22 матчах

Вратарь «Зенита» Гриченко рассказала, как команда пропустила всего 5 мячей в 22 матчах
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Вратарь женского «Зенита» Юлия Гриченко высказалась о победе команды в Суперлиге.

«Пропустили мало мячей в сезоне — это заслуга всей команды, всего тренерского штаба, мы все вместе оборонялись. В Ростове больше половины игроков не знали, что нам для чемпионства достаточно ничьей, но я, если честно, знала. И каждый подходил ко мне и спрашивал: «Мы чемпионы?» Да-да, мы чемпионы, радуйтесь! Настрой на ЦСКА? У нас три очень важные игры и впереди финал Кубка. Нет времени праздновать, будем отмечать в конце сезона», — приводит слова Гриченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» досрочно завоевал золотые медали в женской Суперлиге. Для команды из Санкт-Петербурга это первый подобный успех в истории.

Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик:

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