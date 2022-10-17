Вратарь «Зенита» Гриченко рассказала, как команда пропустила всего 5 мячей в 22 матчах

Вратарь женского «Зенита» Юлия Гриченко высказалась о победе команды в Суперлиге.

«Пропустили мало мячей в сезоне — это заслуга всей команды, всего тренерского штаба, мы все вместе оборонялись. В Ростове больше половины игроков не знали, что нам для чемпионства достаточно ничьей, но я, если честно, знала. И каждый подходил ко мне и спрашивал: «Мы чемпионы?» Да-да, мы чемпионы, радуйтесь! Настрой на ЦСКА? У нас три очень важные игры и впереди финал Кубка. Нет времени праздновать, будем отмечать в конце сезона», — приводит слова Гриченко корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.



«Зенит» досрочно завоевал золотые медали в женской Суперлиге. Для команды из Санкт-Петербурга это первый подобный успех в истории.

Футболисток «Зенита» встретили в Санкт-Петербурге. Видеоролик: