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Церемония вручения «Золотого мяча»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Церемония вручения «Золотого мяча»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 17 октября, в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года. Начало мероприятия — в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча». На российском телевидении мероприятие в этом году транслироваться не будет.

Примечательно, что в финальный список претендентов на самую престижную личную награду в футболе не попал действующий её обладатель — Лионель Месси.

Список из 30 претендентов на «Золотой мяч»:

  • Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии);
  • Мик Меньян («Милан», Сборная Франции);
  • Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);
  • Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии);
  • Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», сборная Германии);
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);
  • Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии);
  • Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции);
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии);
  • Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед», сборная Бразилии);
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
  • Фабиньо («Ливерпуль», сборная Бразилии);
  • Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);
  • Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира);
  • Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);
  • Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии);
  • Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
  • Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии);
  • Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
  • Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши);
  • Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
  • Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
  • Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/«Манчестер Сити», сборная Норвегии);
  • Себастьен Аллер («Боруссия» Д, сборная Кот-д'Ивуара);
  • Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии);
  • Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», сборная Сенегала);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции);
  • Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», сборная Уругвая);
  • Сон Хын Мин («Тоттенхэм», сборная Южной Кореи);
  • Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», сборная Сербии).
«Золотой мяч» — 2022. В этот раз приз точно достанется не Месси. Онлайн церемонии «Золотой мяч» — 2022. В этот раз приз точно достанется не Месси. Онлайн церемонии
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