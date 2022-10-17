Церемония вручения «Золотого мяча»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 октября, в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года. Начало мероприятия — в 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча». На российском телевидении мероприятие в этом году транслироваться не будет.

Примечательно, что в финальный список претендентов на самую престижную личную награду в футболе не попал действующий её обладатель — Лионель Месси.

Список из 30 претендентов на «Золотой мяч»:

Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии);

Мик Меньян («Милан», Сборная Франции);

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);

Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии);

Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», сборная Германии);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии);

Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции);

Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии);

Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед», сборная Бразилии);

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);

Фабиньо («Ливерпуль», сборная Бразилии);

Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);

Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира);

Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);

Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии);

Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);

Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии);

Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши);

Карим Бензема («Реал», сборная Франции);

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);

Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/«Манчестер Сити», сборная Норвегии);

Себастьен Аллер («Боруссия» Д, сборная Кот-д'Ивуара);

Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии);

Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», сборная Сенегала);

Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции);

Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», сборная Уругвая);

Сон Хын Мин («Тоттенхэм», сборная Южной Кореи);