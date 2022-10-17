Церемония вручения «Золотого мяча»: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 17 октября, в Париже состоится церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года. Начало мероприятия — в 21:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча». На российском телевидении мероприятие в этом году транслироваться не будет.
Примечательно, что в финальный список претендентов на самую престижную личную награду в футболе не попал действующий её обладатель — Лионель Месси.
Список из 30 претендентов на «Золотой мяч»:
- Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии);
- Мик Меньян («Милан», Сборная Франции);
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», сборная Англии);
- Жоау Канселу («Манчестер Сити», сборная Португалии);
- Антонио Рюдигер («Челси»/«Реал», сборная Германии);
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);
- Йозуа Киммих («Бавария», сборная Германии);
- Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», сборная Франции);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии);
- Каземиро («Реал»/«Манчестер Юнайтед», сборная Бразилии);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии);
- Фабиньо («Ливерпуль», сборная Бразилии);
- Филип Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии);
- Рияд Марез («Манчестер Сити», сборная Алжира);
- Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии);
- Рафаэл Леау («Милан», сборная Португалии);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
- Луис Диас («Ливерпуль», сборная Колумбии);
- Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
- Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», сборная Польши);
- Карим Бензема («Реал», сборная Франции);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
- Эрлинг Холанд («Боруссия» Д/«Манчестер Сити», сборная Норвегии);
- Себастьен Аллер («Боруссия» Д, сборная Кот-д'Ивуара);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм», сборная Англии);
- Садио Мане («Ливерпуль»/«Бавария», сборная Сенегала);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции);
- Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», сборная Уругвая);
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм», сборная Южной Кореи);
- Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», сборная Сербии).
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