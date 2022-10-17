Де Йонг: не думаю, что я самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» после Месси

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не считает, что он является самым высокооплачиваемым футболистом команды после ухода нападающего Лионеля Месси.

«Я не думаю, что я самый высокооплачиваемый игрок «Барселоны» после Месси. Была кампания с большим количеством лжи», — приводит слова де Йонга Ziggo Sport Totaal.

Ранее 25-летний де Йонг рассказал, что в каждый год из трёх лет в «Барселоне» шёл на понижение зарплаты, однако в дальнейшем эти деньги должны вернуться к нему в качестве бонусов.



В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. В июле 2019 года его переход из «Аякса» обошёлся каталонцам в € 86 млн.

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