Сборная России и «Локомотив» поздравили с днём рождения братьев Миранчуков

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения Антона и Алексея Миранчуков. Напомним, сегодня, 17 октября 2022 года, братьям Миранчукам исполняется 27 лет.

«С днём рождения, братишки! Поздравляем братьев Миранчуков с 27-летием, желаем нерушимого здоровья, бесконечного позитива и успехов в карьере!» — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Московский «Локомотив» также не остался в стороне и поздравил своих воспитанников с днём рождения в социальных сетях.

«Братьям Миранчукам — 27! Поздравляем Антона и Лёшу, желаем здоровья, успехов, новых трофеев и как можно больше побед! С днём рождения, красно-зелёные братья!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.