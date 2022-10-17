Червиченко — о голе ЦСКА: игроки «Спартака» делегируют функции арбитра. Зобнин перемудрил

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему спорного гола, который был забит в матче команды с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Отличная и прекрасная игра. Как и чемпионат в этом году – гораздо лучше и интереснее. Дерби удалось – и счёт великолепный, и игра. Всё, как должно быть.



Эпизод с Зобниным? Я вообще только со второго или третьего повтора понял, чем возмущены спартаковцы. Сразу непонятно, что он останавливался. Думаю, игрок армейцев, подхвативший мяч, тоже этого не понял. Тут сработала давняя проблема «Спартака», игроки которого иногда почему-то себе делегируют функции арбитра. Они начинают судить на поле вместо него. Есть обычные правила: либо выбей за боковую, если ты такой благородный, либо дождись судейского свистка. Во всех остальных ситуациях надо играть. Мало ли, почему ты остановился. Может, игрок армейцев подумал, что он заднюю рванул, или о чём-то задумался. Считаю, в этом эпизоде Зобнин перемудрил», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик: