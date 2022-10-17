«Некрасиво получилось». Зиньковский — о моменте с Зобниным и Гаичем перед голом ЦСКА

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал скандальный эпизод матча «Спартака» с ЦСКА.

«Я не спрашивал у Ромы, что там произошло. В перерыве не обсуждали этот момент, а думали, как изменить игру. Из того, что видел: Зобнин хотел оставить мяч, потому что игрок ЦСКА находился на газоне. В итоге вот так некрасиво получилось», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 16 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Матч сопровождался рядом спорных судейских решений, главным из которых стал момент, когда полузащитник красно-белых Роман Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счёт.

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