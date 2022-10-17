Фёдор Чалов: «Зенит» — чемпион? Ещё рано так говорить

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов считает, что «Зенит» ещё рано называть чемпионом России.



«ЦСКА потерял два очка в дерби. «Зенит» — чемпион? Ещё рано. Тяжело будет, конечно, но рановато так говорить», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Вчера, 16 октября, форвард армейцев отметился дублем в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, впервые в своей карьере забив в ворота красно-белых.

После 13 матчей «Зенит» с 33-я очками занимает в турнирной таблице первое место. Вторым идёт «Спартак» (26), следом — ЦСКА (25). Напомним, «Зенит» побеждает в чемпионате России четыре сезона подряд.

7 самых ярких московских дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик: