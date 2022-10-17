Источник: Минобороны и Минспорт в ближайшее время выдадут футболистам бронь от мобилизации

В течение этой недели Министерство обороны и Министерство спорта Российской Федерации должны выпустить решение о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов, сообщает «РБ Спорт».
Ранее РФС собрал со всех клубов РПЛ и Первой лиги списки сотрудников, которым требуется отсрочка от мобилизации, и направил их для принятия дальнейшего решения в Министерство спорта РФ.
По информации источника, в ближайшее время Минспорт совместно с Минобороны должен выпустить решение, согласно которому футболисты получат бронь от мобилизации. Ожидается, что документ будет опубликован на этой неделе.
Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Ранее сообщалось, что в её рамках повестки получили несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ.
- 17 октября 2022
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