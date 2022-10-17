«В матчах ЦСКА — «Спартак» давно такого не было». Уткин высказался о результате дерби

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о результате московского дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2). Команды встречались между собой в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В дерби ЦСКА – «Спартак» давно не было, чтобы обе команды проводили матч на примерно одинаковом уровне подъёма и при этом чтобы они обе играли в достаточно атакующий футбол. Ну, можно даже сказать, контратакующий, потому что лучшая атака – это контратака, там есть простор.
«Спартак» прослыл контратакующей командой. Но, смотрите, в восьми матчах подряд Соболев забивает. И забивает достаточно разные голы. При этом Соболев в первую очередь фактурный форвард, но забивает по-разному. Также гол Зиньковского – это разве контратака? Нет, конечно, это была позиционная атака.
У ЦСКА впервые в жизни забил «Спартаку» Чалов. Он забил два мяча, и это были тоже разные голы. В одном из голов сработал фактор Мевли. Не знаю, сколько нужно времени Абаскалю, чтобы понять, что Мевля очень хорош для роли охранника-злодея с Ближнего Востока. Ничего плохого не хочу сказать, речь чисто о внешнем типаже.
Как итог – ничья 2:2. Любители справедливости скажут, что это справедливо. Но, думаю, ни один из игроков так не считает, потому что очень хотелось выиграть», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 17 октября 2022
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