Масалитин: судейство в дерби не было предвзятым. Карасёв не стал ломать игру удалениями

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ничьей команды в матче со «Спартаком» (2:2) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Судейство? Первое нарушение было у Соболева, когда он сделал накладку Мендесу, – это жёлтая карточка. Вторая в таком случае должна была стать удалением. Промес ударил парня сзади, но не сильно – Роша с такими данными хотя бы присел бы, обратили бы внимание, всё равно дали бы жёлтую. Фол не на красную был.



Перед голом был очень серьёзный стык, когда Хлусевич пошёл на Карраскаля и двумя ногами заехал в ноги – чистая красная, но показали жёлтую. Тут же пошла оборотка, Зобнин тащит мяч, Соболев из-под него бежит, возможно, дезориентировал его. От Зобнина мяч отскакивает, и он разводит руками. Выбей мяч в аут, на трибуну – всё бы закончилось, обратили бы внимание. Гаич видел, что он руки расставил, – ну и что? Отобрал мяч, сделал передачу, а дальше пас в штрафную и Чалов исполнил. Стык-то был очень серьёзный у Карраскаля с Хлусевичем. Если бы попал в колено, была бы серьёзная травма.



По второй карточке – Соболев катился, показали ему жёлтую с Рошей. Но он катился вдоль мяча. Роша выбивал мяч, нога пошла дальше, и произошёл жёсткий стык. Он в ногу не играл, тут жёлтая карточка. Но если бы в первом эпизоде показали жёлтую, то неизвестно, катился бы или нет.



В конце у ЦСКА могли и Мойзеса с Ермаковым удалить. Судейство не было предвзятым, судил то, что мог. Карасёв не стал ломать игру удалениями, так что вполне заслуженная ничья. Кто-то доволен, кто-то нет. Эмоции били через край, искры были на трибунах и после матча. Всё уляжется, комиссия примет решение и спокойно разберётся», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.