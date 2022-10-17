Хави: поражение «Барселоны» от «Реала» — моя вина

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

«У нас негативный цикл, но мы стараемся. У нас есть вера, самоуважение. Матч с «Реалом» был возможностью остаться лидерами, но мы уходим с пустыми руками. У нас были свои моменты, но мы ими не воспользовались, а «Реал» очень хорошо защищался.



Я не думаю, что мы были плохи в первом тайме. Мы доминировали над Мадридом. У меня есть ощущение, что у нас были шансы. Во втором тайме они были очень хороши. Нам не хватило силы. Если мы хотим побеждать в таких матчах, мы должны изменить свой менталитет. В конце концов, мы играли с чувством собственного достоинства, но этого недостаточно.



Я не показываю пальцем на игроков. Я несу ответственность. Это моя вина», — приводит слова Хави Marca.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:

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