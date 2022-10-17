Уткин: если никто не заметил того, что показывал Зобнин, значит, он ничего не показывал

Известный футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал судейский скандал с участием полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина.

«Что касается поступка Зобнина (или ошибки Зобнина), приведшего к первому голу ЦСКА. Если ты так показал, что останавливаешь игру, что этого не заметили ни соперник, ни два комментатора со всеми повторами, ни телеграм-каналы, многочисленно отписавшиеся по первому тайму в перерыве, — это значит, что на самом деле ты не показал.

Потому что если это осталось никем не замеченным и никем не понятым, это всё равно, что ты просто об этом подумал. Увы. Суровая правда», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 16 октября, ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью 2:2. Матч сопровождался рядом спорных судейских решений, главным из которых стал момент, когда Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счёт.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА