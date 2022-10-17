Капитан «Фейеноорда» отказался носить повязку с символикой ЛГБТ

Капитан голландского «Фейеноорда» Оркун Кёкчю отказался носить радужную повязку в матчах Эредивизии.

«Я решил не носить радужную капитанскую повязку в следующем матче.

Думаю, важно подчеркнуть, что я уважаю всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений. Я считаю, что каждый волен делать всё, что хочет или чувствует.

Я очень хорошо понимаю, насколько важна эта акция, но из-за моих религиозных убеждений я не чувствую себя подходящим человеком для этого.

Поэтому я не смогу чувствовать себя комфортно в этой капитанской повязке. Я понимаю, что некоторые люди разочарованы этим.

Но я надеюсь, что мой выбор, сделанный ввиду моих религиозных убеждений, также заслуживает уважения», — приводит заявление Кёкчю официальный сайт клуба.

21-летний Кёкчю носил повязку в каждой из предыдущих пяти игр, которые голландская команда провела в Эредивизии.

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