Капитан «Фейеноорда» отказался носить повязку с символикой ЛГБТ

Капитан голландского «Фейеноорда» Оркун Кёкчю отказался носить радужную повязку в матчах Эредивизии.
«Я решил не носить радужную капитанскую повязку в следующем матче.
Думаю, важно подчеркнуть, что я уважаю всех, независимо от религии, происхождения или предпочтений. Я считаю, что каждый волен делать всё, что хочет или чувствует.
Я очень хорошо понимаю, насколько важна эта акция, но из-за моих религиозных убеждений я не чувствую себя подходящим человеком для этого.
Поэтому я не смогу чувствовать себя комфортно в этой капитанской повязке. Я понимаю, что некоторые люди разочарованы этим.
Но я надеюсь, что мой выбор, сделанный ввиду моих религиозных убеждений, также заслуживает уважения», — приводит заявление Кёкчю официальный сайт клуба.
21-летний Кёкчю носил повязку в каждой из предыдущих пяти игр, которые голландская команда провела в Эредивизии.
Первый гол Александра Кокорина за 655 дней
- 17 октября 2022
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:42
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:07
-
13:05
-
12:46
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:09
-
10:54