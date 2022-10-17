«Он всё ещё думает как игрок». Агент — о планах Ибрагимовича после завершения карьеры

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, призналась, что не знает о планах 41-летнего футболиста после завершения карьеры.

«По-моему, он ещё даже не задумывался по этому поводу, потому что он всё ещё великий игрок и он всё ещё думает как футболист. Такой парень, как он, может всё», — приводит слова Пимьенты Tuttosport.



41-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В прошлом сезоне шведский форвард помог команде завоевать первое чемпионство в Италии спустя 11 лет. В нынешней кампании Ибрагимович ещё ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после операции на колене.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства, май 2022 года. Видеоролик: