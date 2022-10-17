«Он всё ещё думает как игрок». Агент — о планах Ибрагимовича после завершения карьеры
Поделиться
Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, призналась, что не знает о планах 41-летнего футболиста после завершения карьеры.
«По-моему, он ещё даже не задумывался по этому поводу, потому что он всё ещё великий игрок и он всё ещё думает как футболист. Такой парень, как он, может всё», — приводит слова Пимьенты Tuttosport.
41-летний Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. В прошлом сезоне шведский форвард помог команде завоевать первое чемпионство в Италии спустя 11 лет. В нынешней кампании Ибрагимович ещё ни разу не выходил на поле, так как восстанавливается после операции на колене.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства, май 2022 года. Видеоролик:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:42
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:07
-
13:05
-
12:46
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:12
-
11:09
-
10:54
Партнерский контент