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В. Овчинников — о словах Салиховой: кто такой Федотов, а кто — Зарема? Просто жена Федуна

В. Овчинников — о словах Салиховой: кто такой Федотов, а кто — Зарема? Просто жена Федуна
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Известный российский футбольный тренер Валерий Овчинников прокомментировал скандальное заявление супруги бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.

«А Зарема где родилась? Она же не москвичка. Из неё тоже не выбить. Разве не видно по всем её интервью? Вот и всё. Из Федотова можно выбить или не выбить, но кто такой Федотов и кто такая она? Она просто Зарема. Просто жена Федуна, а не Федун муж у неё. Тем более сейчас», – сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Вчера, 16 октября, после матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Салихова заявила: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Встреча московских команд завершилась вничью – 2:2.

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