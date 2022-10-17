Гюндоган: «Ман Сити» и «Ливерпуль» — две лучшие команды Англии и, возможно, всей Европы

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:1).

«Мы разочарованы. Мы упустили пару хороших голевых шансов и дали сопернику возможность забить. Нам повезло, что Салах не реализовал первый момент, но вторым шансом он уже воспользовался.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — это две лучшие команды Англии и, возможно, всей Европы за последние несколько лет. Конечно, игра таких соперников должна была получиться напряжённой и агрессивной. К тому же на трибунах собралась огромная толпа фанатов. Все знали, что будет действительно хорошая игра. Однако результат получился отрицательным для нас», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».

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