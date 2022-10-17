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Кузнецов — Зобнину: выбей мяч в аут, и все вопросы бы снялись. Что соперник должен думать?

Кузнецов — Зобнину: выбей мяч в аут, и все вопросы бы снялись. Что соперник должен думать?
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Бывший футболист Дмитрий Кузнецов высказался о событиях, произошедших в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

«А чего Зобнин мяч не выбил? Пусть Зобнина спросят, почему он это не сделал. Что должен человек на поле думать, как он должен действовать? Дать ему проходить дальше бежать с мячом или отбирать мяч? Пусть выбьет мяч в аут. Ну как не отбирать мяч? Он руки поднял, видите ли. Ну и что? Выбей мяч в аут! И все вопросы бы снялись. Мяч не в игре, пусть смотрит судья. Только судья может остановить игру. Футболисты должны играть. Не знаю, почему так случилось, но так случилось. Не могу догадаться, почему человек встал с мячом, – я же хочу его отобрать. Там нечего возмущаться.

Промес ударил Рошу? Не было там удаления. Жёлтая карточка. Там не акцентированный удар был, а лёгкий тычок. Просто Роша сымитировал падение, сильный удар. Карасёв пошёл, посмотрел и принял правильное решение – это жёлтая карточка, не красная», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЦСКА и «Спартак» выдали лучшее дерби за несколько лет. Но кайф от него обламывает «Зенит» ЦСКА и «Спартак» выдали лучшее дерби за несколько лет. Но кайф от него обламывает «Зенит»
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