СМИ: Бонуччи поссорился с Аллегри. Леонардо может перейти в «Тоттенхэм» в январе

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в зимнее трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм». 35-летний футболист поссорился с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри и может воссоединиться с Антонио Конте в Англии. Об этом сообщает журналист Джулио Мола в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Бонуччи в 10 матчах во всех турнирах забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Бонуччи выступал за «Интер», «Дженоа» и «Милан».
В 10 матчах английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Арсенала» на четыре очка. У «Манчестер Сити» столько же очков, сколько у «Тоттенхэма», но лучшие дополнительные показатели.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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