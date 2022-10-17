Мостовой: «Спартак» возмущается не по делу. Зобнин потерял мяч и начал махать руками

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об ошибке полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Спартак» возмущается не по делу. Я даже внимания на это не обратил во время матча, всё это увидел после. Зобнин потерял мяч, а потом начал останавливаться. Есть правило играть до свистка. Судья должен остановиться, свистнуть. Судья тоже этого не увидел. Что придавать этому значение? Я за свою карьеру чего только не видел. Бывало, люди падали, получали серьёзную травму, все играли, доигрывали, забивали. А потом возвращались и спрашивали: «Блин, что произошло?» Такое тоже было.
В последнее время видно, что человек получает травму, все останавливаются, выбивают мяч и правильно делают. Но здесь же можно сказать, что ничего такого не было. Никто травму не получил», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 октября 2022
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52
-
14:48
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:42
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:07
-
13:05
-
12:46
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:20
-
12:18