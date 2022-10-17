Мостовой: «Спартак» возмущается не по делу. Зобнин потерял мяч и начал махать руками

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об ошибке полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Спартак» возмущается не по делу. Я даже внимания на это не обратил во время матча, всё это увидел после. Зобнин потерял мяч, а потом начал останавливаться. Есть правило играть до свистка. Судья должен остановиться, свистнуть. Судья тоже этого не увидел. Что придавать этому значение? Я за свою карьеру чего только не видел. Бывало, люди падали, получали серьёзную травму, все играли, доигрывали, забивали. А потом возвращались и спрашивали: «Блин, что произошло?» Такое тоже было.

В последнее время видно, что человек получает травму, все останавливаются, выбивают мяч и правильно делают. Но здесь же можно сказать, что ничего такого не было. Никто травму не получил», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.