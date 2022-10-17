Евгений Алдонин: думаю, внутри Зобнин признаёт ошибку. Можно винить в этом только себя

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу ошибки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в недавнем московском дерби. Матч армейцев и красно-белых завершился со счётом 2:2.

«Понравилась игра, а результат – не очень, мог быть и лучше. Многим нравятся такие игры: сначала одна команда имеет преимущество, потом другая. В итоге – ничья. Хороший и качественный матч.

Спартаковцы возмущаются по первому голу? Можно возмущаться, можно не возмущаться. Вопрос в трактовке. Есть правила для всех, что нужно играть до свистка. Если игроку не хватает опыта или ещё чего-то… Хотя у Зобнина достаточно опыта. Вести мяч и потом в какой-то момент начать жестикулировать руками, что решил паузу сделать. Выбей мяч за боковую, и эпизод остановится. А самому принимать решение останавливать игру – тут, думаю, Карасёв правильно разобрался в эпизоде.

Допускаю, что защитник ЦСКА просто не видел, что игрок лежит, и продолжил игру. Просто решение об остановке принимает судья – это Карасёв показывал и говорил Зобнину, а тот высказал недовольство. Можно только себя винить в этом.

Ошибка ли это Зобнина? Это не то чтобы ошибка. Он так для себя эпизод трактовал. В рамках дерби и борьбы на каждом участке поля, особенно в первом тайме, считаю, там не произошло ничего такого, после чего нужно было останавливаться. Думаю, внутренне он признаёт, что ошибся, но говорить, что это его ошибка, – он всё сам прекрасно понимает, допустил промах. Не знаю, как это можно назвать. Неправильно считал эпизод», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.