Евгений Алдонин: думаю, внутри Зобнин признаёт ошибку. Можно винить в этом только себя

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин высказался по поводу ошибки полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в недавнем московском дерби. Матч армейцев и красно-белых завершился со счётом 2:2.
«Понравилась игра, а результат – не очень, мог быть и лучше. Многим нравятся такие игры: сначала одна команда имеет преимущество, потом другая. В итоге – ничья. Хороший и качественный матч.
Спартаковцы возмущаются по первому голу? Можно возмущаться, можно не возмущаться. Вопрос в трактовке. Есть правила для всех, что нужно играть до свистка. Если игроку не хватает опыта или ещё чего-то… Хотя у Зобнина достаточно опыта. Вести мяч и потом в какой-то момент начать жестикулировать руками, что решил паузу сделать. Выбей мяч за боковую, и эпизод остановится. А самому принимать решение останавливать игру – тут, думаю, Карасёв правильно разобрался в эпизоде.
Допускаю, что защитник ЦСКА просто не видел, что игрок лежит, и продолжил игру. Просто решение об остановке принимает судья – это Карасёв показывал и говорил Зобнину, а тот высказал недовольство. Можно только себя винить в этом.
Ошибка ли это Зобнина? Это не то чтобы ошибка. Он так для себя эпизод трактовал. В рамках дерби и борьбы на каждом участке поля, особенно в первом тайме, считаю, там не произошло ничего такого, после чего нужно было останавливаться. Думаю, внутренне он признаёт, что ошибся, но говорить, что это его ошибка, – он всё сам прекрасно понимает, допустил промах. Не знаю, как это можно назвать. Неправильно считал эпизод», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 октября 2022
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