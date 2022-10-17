Агент Осимхена: он хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь

Агент нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Роберто Календа заявил о желании своего клиента остаться в итальянском клубе, несмотря на интерес к нему других клубов.

«Виктором интересуются много клубов, но он хочет остаться, он действительно счастлив быть частью проекта «Наполи».

Наши намерения были предельно понятны летом, когда появились эти странные слухи (об обмене Осимхена на нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Он хочет остаться», — передаёт слова представителя игрока Radio Kiss Kiss Napoli.

В текущем сезоне на счету 23-летнего нигерийца четыре гола и одна голевая передача в восьми матчах во всех турнирах. «Наполи» лидирует в итальянской Серии A.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»