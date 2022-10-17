Кокорин считает, что заслуживал места в составе «Фиорентины»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин считает, что заслуживал играть в составе «Фиорентины». По словам россиянина, на тренировках «фиалок» он выглядел не хуже Душана Влаховича. Напомним, итальянский клуб отдал Кокорина в аренду команде из Лимасола.
«Что я делал во Флоренции? Хах, хороший вопрос. Что я там делал… В конечном итоге – прекрасно жил, параллельно занимался, как на работу ходил. Но если вернуться назад, то четыре месяца, четыре тренера, первые травмы – штуки четыре подряд. При тех тренерах, которые меня ждали, я не играл. Пришёл новый тренер – взяли новых игроков. Если бы я понимал, что неконкурентоспособный и не могу играть, вопросов нет – я бы сейчас тут не сидел и не отвечал на вопросы. А я понимал, что могу играть, тренерский штаб говорил, что я в хорошей форме. Мне сложно тут что-либо говорить. Хотя я плюс-минус понимаю, почему всё могло так сложиться.
В один момент на меня надеялись, но я не заиграл из-за травм. Дальше я ждал своего шанса, купили футболистов, у которых, по моему мнению, тоже не получилось.
У меня не было ни одного конфликта в клубе. Много я рассказывать не могу – я принадлежу «Фиорентине» и, скорее всего, буду туда возвращаться. Единственное, что было, – это непонимание: мне говорят, что я в хорошей форме, я должен играть; по тренировкам с тем же Душаном Влаховичем понимал, что должен играть. Я выхожу и на тренировках две недели подряд его обыгрываю, забиваю. Элементарно я понимаю: есть крутой парень, большой талант, но, если я на тренировках его обыгрываю, значит, я заслуживаю играть?
Для меня главная оценка была от ребят, которые были в топовых клубах: они мне говорили, что для них это тоже загадка. Что я мог сделать? Я не такой футболист, который пойдёт к руководству выкручивать руки. У меня есть контракт, в котором чёрным по белому прописано, что я должен делать: приходить и тренироваться. Если они считали, что для клуба такая ситуация, в которой я не играю, меня никто не видит и не могу даже спокойно уйти, – это нормально, но мне тяжело ответить, зачем это нужно», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
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