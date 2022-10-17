Вратарь «Ювентуса» Щенсны может продолжить карьеру в Англии

«Ньюкасл» заинтересован в подписании вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны. Об этом сообщает Calciomercato.com. По сведениям источника, сделка может состояться летом 2023 года, а туринцы готовы отпустить футболиста за год до истечения контракта.

32-летний Щенсны стал игроком «Ювентуса» летом 2017 года. Ранее в Италии польский вратарь также играл за «Рому». В семи матчах нынешнего сезона Щенсны пропустил шесть мячей и трижды сыграл «на ноль».



Напомним, с 2005 по 2017 год Войцех был вратарём лондонского «Арсенала», в составе которого выиграл три трофея. В Италии Щенсны выиграл по два раза выиграл Кубок и Суперкубок, а трижды — чемпионат страны.

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