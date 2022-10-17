Игрок «Ариса»: Кокорин – хороший пацан и большой футболист

Словацкий игрок «Ариса» Юлиус Сёке позитивно отозвался о российском нападающем Александре Кокорине, который выступает за команду из Лимасола на правах аренды. Напомним, полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине».

«Когда Кокорин пришёл, я сразу понял: он хороший пацан. Мне очень нравится с ним играть – это большой футболист», — сказал Сёке в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, 31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Форвард дебютировал 2 сентября 2022 года в матче с «Олимпиакосом» из Никосии и отметился голевой передачей. 15 сентября он забил первый гол в матче с «Кармиотиссой Полемидион» (1:2). Этот мяч стал для Кокорина первым за 655 дней.

Первый гол Кокорина за 655 дней: