Тренер «Ариса» рассказал, что привнёс в команду Александр Кокорин

Бывший футболист сборной Латвии и «Рубина» Виталий Астафьев, который сейчас работает в тренерском штабе кипрского «Ариса», рассказал, что привнёс в команду из Лимасола российский нападающий Александр Кокорин.

«Кокорин привнёс в команду энергию. Он опытный футболист, поигравший в клубах с именем. Для нас его приход – большой шаг вперёд. Он уже показывает результат, но большее впереди», — сказал Астафьев в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, 31 августа 2022 года Кокорин на правах аренды перешёл в лимасольский «Арис» до конца сезона-2022/2023. Полноценный контракт футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине». Форвард дебютировал на Кипре 2 сентября 2022 года в матче с «Олимпиакосом» из Никосии и отметился голевой передачей. 15 сентября он забил первый гол в матче с «Кармиотиссой Полемидион» (1:2). Этот мяч стал для Кокорина первым за 655 дней.

Первый гол Кокорина за 655 дней: