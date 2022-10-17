Кокорин объяснил, почему выбрал кипрский «Арис»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему решил продолжить карьеру в клубе из Лимасола. По словам футболиста, ему комфортнее жить в городе-курорте.

«Соскучился по нашей речи, плюс всё, что обещали, быстро выполнили. Мне нужно было определиться с местом жительства, а хотелось много играть. Здесь нет паузы на сборные и на новый год – играй, играй, играй.

Очень благодарен людям во Флоренции, но это несравнимые места. Я в «Сочи» тоже у моря жил – концентрироваться на футболе можно, если ты хочешь в него играть. Мне комфортнее жить в городе-курорте, где есть солнце и море. Я попал в свою стихию», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Первый гол Кокорина за 655 дней: