Кокорин объяснил, почему выбрал кипрский «Арис»
Поделиться
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему решил продолжить карьеру в клубе из Лимасола. По словам футболиста, ему комфортнее жить в городе-курорте.
«Соскучился по нашей речи, плюс всё, что обещали, быстро выполнили. Мне нужно было определиться с местом жительства, а хотелось много играть. Здесь нет паузы на сборные и на новый год – играй, играй, играй.
Очень благодарен людям во Флоренции, но это несравнимые места. Я в «Сочи» тоже у моря жил – концентрироваться на футболе можно, если ты хочешь в него играть. Мне комфортнее жить в городе-курорте, где есть солнце и море. Я попал в свою стихию», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Первый гол Кокорина за 655 дней:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
17:11
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52
Партнерский контент