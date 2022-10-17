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Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра

Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра
Александр Кокорин
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Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин высказался об уровне чемпионата Кипра. В «Арис» нападающий перешёл на правах аренды из «Фиорентины».

«Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые сейчас хорошо играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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