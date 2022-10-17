Кокорин оценил уровень чемпионата Кипра
Поделиться
Российский форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин высказался об уровне чемпионата Кипра. В «Арис» нападающий перешёл на правах аренды из «Фиорентины».
«Я пока присматриваюсь – не до конца понимаю, что здесь происходит. Думаю, в «Арисе» не у всех есть возможность уехать из этого чемпионата. Он меньше освещается, мало кто про него знает. Если убрать из РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Динамо», которые сейчас хорошо играют, будет что-то похожее по уровню на местный чемпионат. Если приехать сюда, то на таком поле половина «Зенита» потеряется. Кроме Малкома – он в своей стихии будет. На хорошем стадионе совсем другие игры: по показателям там парни нормально носятся», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
Новость по темеКокорин объяснил, почему выбрал кипрский «Арис»
Комментарии
- 17 октября 2022
-
18:08
-
17:59
-
17:55
-
17:55
-
17:50
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
17:11
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:25
-
16:20
-
16:20
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:45
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:18
-
15:10
-
14:52
Партнерский контент