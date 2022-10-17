Тренер «Ариса»: Кокорин идеально подходит под философию клуба

Тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал, как кипрский клуб обратился к кандидатуре российского форварда Александра Кокорина. Нападающий в минувшее трансферное окно перешёл из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды.



«Мы общались с президентом, он мне дал несколько кандидатур. У нашего клуба есть своя футбольная философия, поэтому хочется подбирать игроков, которые под неё подходят. Саша под неё подходит идеально. Президент тесно с ним общался, убеждал его. Мы с Саней несколько раз общались: представляли ему наши цели, видение, философию.



Он играл не где-то в третьей или четвёртой лиге какого-нибудь чемпионата, а в Серии А. Саша тренировался на качественном уровне. Зная наш менталитет, нам нужен контакт с тренером, плюс часто мешает язык. Где-то у него не сложилось, но в нашем первом разговоре я почувствовал, что Кокорин хочет играть, что он голодный до футбола и хочет доказать всем, чтобы в него снова поверили. Я ему объяснил: даже если ты придёшь к нам, это не будет гарантией того, что ты будешь играть и можешь позволить себе все что хочешь. Он согласился с этим. На тренировках он сейчас пашет», — сказал Шпилевский в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.