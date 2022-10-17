Тренер «Ариса»: Кокорину хочется вернуть те моменты, когда им все восхищались

Тренер «Ариса» из Лимасола Алексей Шпилевский рассказал, как он мотивирует футболистов команды, а также предположил, какая мотивация руководит российским форвардом Александром Кокориным, который в минувшее трансферное окно перешёл в кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины».
«Я всем футболистам всегда говорю: в первую очередь надо бояться потерять свою гордость. Неманье Видичу как-то сломали нос, на что он сказал: иногда лучше сломать нос, подставить своё лицо в моменте, чем потерять свою гордость и страсть. Время – драгоценно. Мы стареем, Саша стареет, но хочется ему вернуть те моменты, когда им все восхищались. Мотивация может быть ещё и финансовая, но на жизнь он себе уже заработал. В первую очередь он футболист – он хочет забивать, думаю, хочет вернуться в сборную», — сказал Шпилевский в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 17 октября 2022
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