Кокорин: если бы я с бутылкой водки лазил, но забивал бы в каждой игре, всем было бы пофиг

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который минувшим летом на правах аренды перешёл в кипрский «Арис», рассказал, как после перехода в стан киприотов проходила его адаптация.



«Я ушёл, чтобы в «Фиорентине» видели, что я могу играть и проводить на поле по 90 минут. А там будет подготовка: сборы нетяжёлые, недолгие – а там уже они посмотрят. Да/да-нет/нет.



Я хотел там играть, хочу там играть, поэтому ни разу не просился в аренду в другую итальянскую команду.



У меня не было проблем с адаптацией. Конечно, я не такой, как Дзюба, который вокруг себя всех соберёт и будет два часа что-то рассказывать. Я пришёл, со всеми хорошо, но у меня был свой график: процедуры, тренировка, процедуры. Иногда могли поехать с ребятами фильм посмотреть или поужинать. Но я не душа компании, который вокруг себя всех соберёт и будет басни рассказывать.



У меня всё прозрачно: вы купили игрока, ждёте его, а у него четыре травмы подряд. Как в «Спартаке» было – та же самая история. Тоже меня ждали, я главный актив команды и должен быть на поле, а у меня травма. Дальше что там придумывать: у него то, у него сё. Да какая разница! Если бы я с бутылкой водки и с икрой где-то лазил, но забивал бы в каждой игре, всем было бы пофиг», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.