Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: почему мы про Мевлю не говорим? В пропущенном голе «Спартака» виноват он

Орлов: почему мы про Мевлю не говорим? В пропущенном голе «Спартака» виноват он
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Спартака» Михи Мевли в матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2).

«А почему мы про Мевлю не говорим? Его продавил Чалов. У него мяч был на голове, а он отбил прямо на него. Ну выбей ты куда-нибудь в сторону. Замолчали про Мевлю, а виноват-то он на самом деле. Чалову же ещё надо было пройти Мевлю. Надо было защитнику сыграть против Чалова как должно, а он не сыграл.

И там же была другая история. Абаскаль кричал про фэйр-плей. Федотов на пресс-конференции сказал, что не заметил его — дескать, что-то рядом скакало. Я бы хотел обратиться к футболистам, тренерам и болельщикам. Слушайте, на то и существует фэйр-плей, чтобы корректно относились друг к другу», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

ЦСКА и «Спартак» выдали лучшее дерби за несколько лет. Но кайф от него обламывает «Зенит» ЦСКА и «Спартак» выдали лучшее дерби за несколько лет. Но кайф от него обламывает «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022