Александр Кокорин: всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин сообщил, что не планирует возвращаться в сборную России.
«Я не в сборной России – всё. Как ещё охарактеризовать мой статус отношений с командой? После той истории с заключением я сказал, что возвращение в сборную было бы для меня выполнением главной задачи. Но вернуться в команду, чтобы не играть с ведущими сборными, я этого не понимаю. Сейчас тяжёлое время. Если бы меня Валерий Георгиевич пригласил, я бы с ним поговорил, но ради чего? Мне сейчас интереснее играть на моём новом месте, быть здоровым.
Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся. История о том, что меня не пускали в сборную после моего заключения, правдива на 300%», — сказал Александр Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
- 17 октября 2022
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