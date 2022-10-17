Селюк: не сомневаюсь, что Азмун хочет вернуться в «Зенит». Но клубу никто не нужен

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что «Зениту» не стоит возвращать иранского нападающего Сердара Азмуна в команду из леверкузенского «Байера», а также высказался о выступлениях санкт-петербургского клуба в нынешнем сезоне.
«Стоит ли «Зениту» вернуть Азмуна? Его изначально нужно было не продавать, а отдать в аренду. Азмун погулял, понял, что у него был шанс себя показать. Он ошибся, уйдя из «Зенита». И я не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Азмун адаптирован к «Зениту». Но есть но! Одно дело — «Зенит» с Азмуном и Дзюбой, другое — с бразильской диаспорой. И Азмун не будет тем нападающим, который был. Ему будет сложно. Нужно дважды подумать над трансфером. Азмун ведь, вернувшись, захочет вновь получать огромные деньги.
Нужно ли «Зениту» арендовать Азмуна? Нет. В этом смысла нет. Считаю, что «Зениту» никто не нужен. Они на семь очков опережают «Спартак». «Зенит» станет чемпионом без Азмуна и дополнительных трат. «Зенит» наголову сильнее всех команд. Играет в своё удовольствие и без напряга. Поэтому, будет Азмун, не будет — разницы нет. Клубу не нужны дополнительные расходы.В этом сезоне «Зениту» не нужны новые футболисты. А следующем — в зависимости от того, как будут развиваться события с санкциями и рекомендациями ФИФА и УЕФА. И от этого нужно будет плясать. Сейчас — нет смысла», — приводит слова Селюка Legalbet.
- 17 октября 2022
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