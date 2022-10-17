Выяснились детали официальной жалобы «Спартака» в ЭСК на судейство в матче с ЦСКА

Стали известные подробности официального обращения московского «Спартака» в Экспертно-судейскую комиссию касательно судейства в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Как сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на собственные источники, красно-белые пожаловались на три эпизода, которые произошли в ходе московского дерби.

Первым спорным эпизодом в «Спартаке» считают момент на 61-й минуте, когда защитник армейцев Виллиан Роша должен был получить вторую жёлтую карточку за фол на Михаиле Игнатове. Во втором описывается удар по лицу Даниила Пруцева со стороны Мойзеса. Также москвичи считают спорным падение в штрафной ЦСКА форварда Александра Соболева после контакта со стороны Бактиёра Зайнутдинова.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.