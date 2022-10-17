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Полузащитник «Локомотива» Куликов: исторически матч с «Торпедо» — самый главный

Полузащитник «Локомотива» Куликов: исторически матч с «Торпедо» — самый главный
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо» (1:0).

«Пять игр без побед сказались на нас. Мы понимали, что на такой матч с принципиальным соперником, как «Торпедо», нужно выходить и побеждать. Мы вышли и сделали это.

Как я знаю, скорее всего, исторически матч с «Торпедо» — самый главный матч для «Локомотива». Но матчи с ЦСКА, «Спартаком», «Динамо» примерно на одном и том же уровне, что и матчи с «Торпедо», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Московский «Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» (33).

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