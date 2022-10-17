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Агент Доннаруммы оценила вероятность возвращения голкипера в Италию

Агент Доннаруммы оценила вероятность возвращения голкипера в Италию
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Рафаэла Пимента, агент голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы, высказалась о возможном возвращении итальянского вратаря в Серию А, в которой тот выступал за «Милан».

«Вернётся ли Доннарумма рано или поздно в Италию? Я знаю, что его дела в Париже идут хорошо, и Джанлуиджи находится в отличном состоянии. Но никто не знает будущего», — приводил слова Пименты итальянское издание Tuttosport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с начала прошлого сезона, в котором за 17 проведённых встреч во французской Лиге 1 пропустил 17 мячей, а также провёл пять игр на ноль. В нынешнем сезоне итальянец сыграл во внутреннем чемпионате уже 11 матчей, в которых в его ворота забили всего пять мячей, а семь встреч прошли без пропущенных голов.

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