Мостовой — о Салиховой: Федотов ничего не сделал. Тоже могу сказать много остроумных фраз

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в адрес наставника армейцев Владимира Федотова, который нелестно отзывался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«На слова Заремы внимания вообще не обращаю. Я тоже могу сказать много умных и остроумных фраз. Федотов тоже ничего такого не сделал. Я никого не защищаю, не заступаюсь. Он сказал, что там кто-то прыгнул. Может, кто-то пробежал, журналист какой-нибудь, или прыгнул. А вопрос — почему Федотов тогда не бежит туда и не прыгает?
У нас уже был один человек, который бегал и прыгал, его возвели до небес – Тедеско. Все затихли про него, не вспоминают. Наверное, один я говорил про него правду», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 октября 2022
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