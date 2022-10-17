Кавазашвили: «Спартаку» надо избавляться от Мевли. Будь я вратарём, не доверял бы ему

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал игру центрального защитника красно-белых Михи Мевли. В дерби с ЦСКА (2:2) форвард армейцев Фёдор Чалов переиграл словенского легионера, после чего открыл счёт в матче.



«У меня есть замечания к Селихову. Его неуверенная игра с ЦСКА была наглядно видна. И защита… Если бы не Джикия! С этими защитниками «Спартак» находится в ужасной ситуации. Появление Мевли – это не для нашей команды, от него надо срочно избавляться. У меня такое мнение, как у профессионального футболиста. Будь я сейчас вратарём в «Спартаке», я бы ему не доверял ни в чём», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.