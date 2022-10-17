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Конте сообщил, что Ришарлисон будет доступен к чемпионату мира

Конте сообщил, что Ришарлисон будет доступен к чемпионату мира
Ришарлисон
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте сообщил, что форвард команды Ришарлисон сможет принять участие в чемпионате мира в Катаре, который стартует 20 ноября. Бразилец был заменён в начале второго тайма матча с «Эвертоном» (2:0), после чего на поле вместо него вышел полузащитник Ив Биссума.

«Может ли Ришарлисон пропустить мундиаль? Нет, точно нет. Я могу подтвердить, что игрок абсолютно не рискует поездкой в Катар. У него есть травма, но она не очень серьёзная – проблема с икроножной мышцей. Я не думаю, что ему нужно много времени, чтобы восстановиться, а затем набрать форму.

Я рад за Ришарлисона. Игра на чемпионате мира – мечта каждого спортсмена. Кроме того, он – тот футболист, который отдаёт всего себя во время игры», — приводит слова Конте ESPN.

Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России:

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