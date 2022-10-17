Даниил Куликов: хотелось бы, чтобы Юрий Сёмин вернулся в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов признался, что хотел бы вновь видеть Юрия Сёмина на посту главного тренера железнодорожников.

«СМИ не читаю, но много говорят о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива». У нас сейчас есть исполняющий обязанности главного тренера, и он готовит нас к матчам, поэтому идём от игры к игре. Конечно, хотелось бы, чтобы Юрий Палыч вернулся. Галактионов? Было бы неплохо», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, пост наставника железнодорожников недавно покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Временно исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Андрей Фёдоров. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» согласовал с Михаилом Галактионовым трёхлетний контракт.