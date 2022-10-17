Сон Хын Мин показал лучший результат в истории «Золотого мяча» для игрока из Азии

Южнокорейский форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин занял 11-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча». Это лучший результат для игрока из Азии, сообщает портал Squawka.



В прошлом сезоне Сон провёл за «Тоттенхэм» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал восемь результативных передач.



Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.



Ранее стало известно, что пятикратный обладатель приза, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял в голосовании 20-е место.

Сон, Месси, Холанд – вау! Винисиус? Ну, такое: