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Сон Хын Мин показал лучший результат в истории «Золотого мяча» для игрока из Азии

Сон Хын Мин показал лучший результат в истории «Золотого мяча» для игрока из Азии
Сон Хын Мин
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Южнокорейский форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин занял 11-е место в голосовании за обладателя «Золотого мяча». Это лучший результат для игрока из Азии, сообщает портал Squawka.

В прошлом сезоне Сон провёл за «Тоттенхэм» 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал восемь результативных передач.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Ранее стало известно, что пятикратный обладатель приза, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял в голосовании 20-е место.

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