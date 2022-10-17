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«Артистизм Роши заслуживает высшей оценки». И. Федотов — о карточке Промесу в дерби

«Артистизм Роши заслуживает высшей оценки». И. Федотов — о карточке Промесу в дерби
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Российский арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с участием футболиста ЦСКА Виллиана Роши и игрока «Спартака» Квинси Промеса в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (2:2).

«Не знаю, зачем на седьмой минуте Промес сделал это движение ногой, но артистизм Роши заслуживает высшей оценки. Защитник ЦСКА здесь откровенно дорисовал, и жёлтой для Квинси более чем достаточно. Я бы даже заодно наказал самого Рошу. Не знаю, для чего VAR звал Карасёва к монитору. Сергей всё хорошо видел, и для него этот момент вообще не заслуживал внимания», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков после 13 встреч. ЦСКА находится на третьей строчке, заработав 25 очков.

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