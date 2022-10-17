Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам: эмоции, страсти, голы

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).
«Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы.
Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать. Помимо этой потери мяча были потом проблемы – Мевля допустил грубую ошибку.
Что касается эпизода с Промесом, это не удаление. Там не было грубого приёма или сильного удара. Эмоции, напряжение, первые минуты матча. Промес был не прав, но Карасёв правильно разобрался и ограничился жёлтой карточкой», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 17 октября 2022
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