Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам: эмоции, страсти, голы

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).



«Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы.



Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать. Помимо этой потери мяча были потом проблемы – Мевля допустил грубую ошибку.



Что касается эпизода с Промесом, это не удаление. Там не было грубого приёма или сильного удара. Эмоции, напряжение, первые минуты матча. Промес был не прав, но Карасёв правильно разобрался и ограничился жёлтой карточкой», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.