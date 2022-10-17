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Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам: эмоции, страсти, голы

Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам: эмоции, страсти, голы
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

«Хорошая игра. Думаю, матч удался. Болельщикам матч должен был понравиться. Эмоции, страсти, голы.

Думаю, Зобнину нужно было доигрывать этот эпизод. Зобнину не стоит кому-то предъявлять претензии. Понятно, Рома видел лежащего игрока армейцев, хотел игру остановить, но надо было по-другому действовать. Помимо этой потери мяча были потом проблемы – Мевля допустил грубую ошибку.

Что касается эпизода с Промесом, это не удаление. Там не было грубого приёма или сильного удара. Эмоции, напряжение, первые минуты матча. Промес был не прав, но Карасёв правильно разобрался и ограничился жёлтой карточкой», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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