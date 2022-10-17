Гави признан лучшим молодым игроком по версии France Football
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Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По результатам голосования полузащитник «Барселоны» Гави был признан лучшим молодым игроком.
Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.
Минувшим летом Гави переподписал соглашение с каталонской командой, продлив его до лета 2026 года. В его контракте указана сумма отступных в размере € 1 млрд.
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»:
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