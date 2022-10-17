Гави признан лучшим молодым игроком по версии France Football

Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По результатам голосования полузащитник «Барселоны» Гави был признан лучшим молодым игроком.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. Футболист принял участие в 54 матчах за каталонцев, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Гави дебютировал за взрослую сборную Испании в октябре 2021 года. За национальную команду у него 10 игр и одна голевая передача.

Минувшим летом Гави переподписал соглашение с каталонской командой, продлив его до лета 2026 года. В его контракте указана сумма отступных в размере € 1 млрд.

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