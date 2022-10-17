Кавазашвили: Зобнин – очень порядочный человек. Сделал всё, чтобы судья обратил внимание

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал эпизод дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2), в котором игрок красно-белых Роман Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы открыли счёт, отличился Фёдор Чалов.



«Эпизод с Зобниным? Какие там могут быть вопросы? Зобнин – очень порядочный человек. Культурный и порядочный. Он увидел, что было падение футболиста, и, как порядочный человек, решил сделать всё, чтобы судья обратил внимание. А он этого не сделал», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.