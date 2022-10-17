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Алексия Путельяс получила «Золотой мяч» как лучшая футболистка

Алексия Путельяс получила «Золотой мяч» как лучшая футболистка
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Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду лучшей футболистке вручили нападающей «Барселоны» Алексии Путельяс.

Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. До того футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте». Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также стала лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN. Путельяс уже получала «Золотой мяч» в 2021 году.

В нынешнем году Путельяс не выступает с лета из-за разрыва крестообразных связок колена. Из-за этого испанская футболистка пропустила чемпионат Европы — 2022 среди женщин.

Алексия Путельяс порвала крестообразные связки:

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