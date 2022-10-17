Алексия Путельяс получила «Золотой мяч» как лучшая футболистка
Поделиться
Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду лучшей футболистке вручили нападающей «Барселоны» Алексии Путельяс.
Путельяс выступает за «Барселону» с 2012 года. До того футболистка играла в составе «Эспаньола» и «Леванте». Ранее Путельяс была признана лучшей футболисткой сезона-2021/2022 по версии УЕФА, а также стала лучшей футболисткой мира 2022 года по версии ESPN. Путельяс уже получала «Золотой мяч» в 2021 году.
В нынешнем году Путельяс не выступает с лета из-за разрыва крестообразных связок колена. Из-за этого испанская футболистка пропустила чемпионат Европы — 2022 среди женщин.
Алексия Путельяс порвала крестообразные связки:
Новость по темеГави признан лучшим молодым игроком по версии France Football
Комментарии
- 17 октября 2022
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
19:04
Партнерский контент