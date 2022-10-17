Нападающий «Баварии» Садио Мане стал лауреатом награды имени Сократеса

Форвард «Баварии» Садио Мане получил награду имени Сократеса. Он стал первым игроком, получившим этот приз. Новая премия вручается во время церемонии присуждения «Золотого мяча» и предназначена для футболиста, который проявил себя за пределами поля в политической или социальной сфере.



Сократес – бразильский футболист, известный тем, что активно боролся против военного режима в Бразилии, ставя в пример спорт и футбол в качестве наивысших демократических ценностей. Его младший брат Раи стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 году.



Бразилец занимает 63-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, 77-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Входит в список лучших игроков XX века по версии Voetbal International.