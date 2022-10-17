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Нападающий «Баварии» Садио Мане стал лауреатом награды имени Сократеса

Нападающий «Баварии» Садио Мане стал лауреатом награды имени Сократеса
Садио Мане
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Форвард «Баварии» Садио Мане получил награду имени Сократеса. Он стал первым игроком, получившим этот приз. Новая премия вручается во время церемонии присуждения «Золотого мяча» и предназначена для футболиста, который проявил себя за пределами поля в политической или социальной сфере.

Сократес – бразильский футболист, известный тем, что активно боролся против военного режима в Бразилии, ставя в пример спорт и футбол в качестве наивысших демократических ценностей. Его младший брат Раи стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1994 году.

Бразилец занимает 63-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer, 77-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Входит в список лучших игроков XX века по версии Voetbal International.

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