Куртуа получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь сезона

Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования трофей Льва Яшина как лучший голкипер получил бельгийский страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне испанской Примеры вратарь провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а в 16 матчах отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 сейвов. По итогам сезона Куртуа стал чемпионом Испании, а также обладателем трофея Лиги чемпионов.

На данный момент Тибо Куртуа травмирован и не может помогать своей команде. В воротах его заменяет украинский голкипер Андрей Лунин.

Куртуа («Реал Мадрид») парирует сильный удар Гризманна:

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