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Куртуа получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь сезона

Куртуа получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь сезона
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Сегодня, 17 октября, проходит церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования трофей Льва Яшина как лучший голкипер получил бельгийский страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне испанской Примеры вратарь провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а в 16 матчах отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 сейвов. По итогам сезона Куртуа стал чемпионом Испании, а также обладателем трофея Лиги чемпионов.

На данный момент Тибо Куртуа травмирован и не может помогать своей команде. В воротах его заменяет украинский голкипер Андрей Лунин.

Куртуа («Реал Мадрид») парирует сильный удар Гризманна:

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