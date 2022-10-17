Тибо Куртуа: получить трофей Льва Яшина — большая честь для меня

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил родных и товарищей по командам после получения трофея Льва Яшина.
«Прошлый сезон был невероятным для меня и моих товарищей по команде. Быть номинированным на эту награду наряду с другими замечательными вратарями и выиграть её — большая честь для меня. Я хочу поблагодарить мою семью, девушку и детей за то, что они были рядом в непростые времена. Также хотел бы выразить благодарность моим товарищам по сборной и клубу», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.
Напомним, трофей Льва Яшина вручается лучшему вратарю по итогам года. В прошлом сезоне испанской Примеры Куртуа провёл 36 встреч, в которых пропустил 29 мячей, а в 16 матчах отстоял на ноль. В Лиге чемпионов Куртуа провёл 13 встреч, пропустил 14 мячей и совершил суммарно 50 сейвов.
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